Aeroporto di Foggia, conferenza stampa di Aeroporti di Puglia: chiarimenti sulle cancellazioni Lumiwings

BARI – Aeroporti di Puglia ha reso noto che domani,, presso l’aeroporto, si terrà una conferenza stampa convocata per fare chiarezza sulle recenti criticità.

L’incontro con i giornalisti nasce in risposta agli articoli apparsi negli ultimi giorni e alle preoccupazioni espresse da cittadini e passeggeri, a seguito delle numerose cancellazioni di voli operate dalla compagnia Lumiwings.

Durante la conferenza saranno illustrati i dettagli sulla situazione attuale, compresi i disagi previsti anche per i voli in programma nella giornata di domani, 29 settembre. Aeroporti di Puglia intende così fornire un quadro ufficiale e aggiornato, rassicurando l’utenza e delineando le prospettive per i prossimi giorni.