Aeroporto di Foggia, conferenza stampa di Aeroporti di Puglia: chiarimenti sulle cancellazioni Lumiwings
BARI – Aeroporti di Puglia ha reso noto che domani, 29 settembre alle ore 15.00, presso l’aeroporto “Gino Lisa” di Foggia, si terrà una conferenza stampa convocata per fare chiarezza sulle recenti criticità.
L’incontro con i giornalisti nasce in risposta agli articoli apparsi negli ultimi giorni e alle preoccupazioni espresse da cittadini e passeggeri, a seguito delle numerose cancellazioni di voli operate dalla compagnia Lumiwings.
Durante la conferenza saranno illustrati i dettagli sulla situazione attuale, compresi i disagi previsti anche per i voli in programma nella giornata di domani, 29 settembre. Aeroporti di Puglia intende così fornire un quadro ufficiale e aggiornato, rassicurando l’utenza e delineando le prospettive per i prossimi giorni.