Acquedotto Pugliese, Trinitapoli: dal 20 ottobre nuove riduzioni di pressione su tutta la rete idrica
TRINITAPOLI - Come da comunicazione pervenuta da Acquedotto Pugliese, si informa la cittadinanza che, a partire da lunedì 20 ottobre 2025, saranno attuate nuove riduzioni di pressione su tutta la rete idrica comunale.
Tale misura si rende necessaria per prevenire interventi più drastici, come le turnazioni nell’erogazione dell’acqua.
In questo contesto, è fondamentale la collaborazione di tutti i cittadini. Si invita pertanto a:
- contenere i consumi idrici, adottando comportamenti responsabili ed evitando sprechi;
- dotarsi di un impianto di autoclave, utile a garantire la regolare distribuzione dell’acqua ai piani alti degli edifici.
Ogni gesto conta: meno acqua verrà consumata da tutti, più si potrà allontanare il rischio di emergenza idrica.
Confidiamo nel senso civico e nella responsabilità di ciascuno per affrontare insieme questa situazione.