Al Demodé Club doppio appuntamento domenicale dal sapore latino

MODUGNO - Domenica 12 ottobre, al Demodé Club di Modugno (Ba), diretto artisticamente da Dario Boriglione, si terranno due appuntamenti che animeranno altrettante sale del celebre locale notturno, “Fiesta Latina” e “KizombArt”, per una serata all’insegna della musica, del ballo e della cultura latina.Nella Sala 1 sarà proposto quello che è ormai un appuntamento iconico per gli amanti della musica latina, “Fiesta Latina”, che celebrerà la vitalità e il calore delle sonorità caraibiche con una line-up d’eccezione. Alla consolle, Dj Micky Rizzo, Scocca Dj e Dj Felipe guideranno il pubblico in un viaggio musicale tra salsa, reggaeton, bachata e merengue, un tributo alla cultura latinoamericana e ai suoi ritmi travolgenti e la sua atmosfera festosa.In pista troveranno spazio i ballerini di musica latino-americana, che danzeranno sulle selezioni musicali dei tre dj: i presenti potranno lasciarsi trasportare e immergersi in una cultura ricca di energia e passione, dai sensuali movimenti della bachata ai ritmi travolgenti della salsa, passando per il reggaeton e il merengue.Atmosfera più intima e sensuale sarà proposta nella Sala 2 con “KizombArt”, evento dedicato alla kizomba, il ballo angolano che ha conquistato l’Europa. A guidare la serata saranno due maestri e performer di fama nazionale, Alessandro Curione e Tiziana Colletta, insegnanti di danze afro- angolane, pronti a coinvolgere i partecipanti in una danza che è pura connessione.KizombArt è molto più di un semplice evento di ballo: è un’esperienza artistica e sensoriale che celebra la bellezza della kizomba, una danza nata in Angola e diffusasi in tutto il mondo per la sua intensità emotiva e il suo stile elegante e coinvolgente. Non si tratta solo di ballare, ma di esprimere emozioni, creare connessioni e vivere il momento come forma d’arte. KizombArt è un evento pensato per ballerini di ogni livello, dai principianti ai più esperti, e offrirà un ambiente accogliente e stimolante.Demodè Club – Via dei Cedri, 14 – Modugno (Ba)Infoline: 3397360006Apertura: 20:00