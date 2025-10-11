Casarano, FIDAPA BPW Italy: “Merito, Competenze, Educazione” al centro del nuovo biennio

CASARANO – Una domenica mattina all’insegna della cultura, del dibattito e della condivisione su temi chiave come educazione, merito, competenze e responsabilità personale. La sezione di Casarano della FIDAPA BPW Italy ha organizzato per domenica 12 ottobre alle ore 10, presso “Le Palummare da Erminia” ad Alliste, un incontro dal titolo, che coincide con la cerimonia di passaggio di consegne del nuovo direttivo per il biennio 2025-2027 guidato dalla neoeletta presidente, che succede a

L’appuntamento inaugura il tema nazionale “La Potenzialità delle donne nel terzo millennio: imprenditoria, tecnologia, comunicazione”, con un focus sulla buona comunicazione come strumento per raggiungere parità e valorizzare competenze. Dopo i saluti di Emiliana Trentadue, presidente FIDAPA BPW Italy Distretto Sud Est, e delle autorità locali – tra cui i sindaci di Casarano e Alliste, Ottavio De Nuzzo e Renato Rizzo, e la Consigliera di parità Antonella Pappadà – la vicepresidente del Distretto Sud Est, Anna Maria Tunno, ha introdotto l’incontro con Annatonia Margiotta, pedagogista, mediatore familiare, funzionaria della Regione Puglia e autrice del volume “Valorizzare Merito e Competenze. Gli obiettivi di un’onirica Agenda ONU 2080” (Edizioni dal Sud).

Il libro, definito un appello etico e pedagogico, sottolinea come una comunità possa crescere solo offrendo a ciascuno la possibilità di emergere attraverso impegno, merito e responsabilità. A dialogare con Margiotta ci sarà la giornalista e socia FIDAPA Mariella Piscopo, seguita dagli interventi di Fiammetta Perrone, past presidente nazionale FIDAPA, e Rosario Tornesello, direttore del Nuovo Quotidiano di Puglia.

Al termine dell’incontro, la cerimonia di passaggio di consegne ha ufficializzato il nuovo consiglio di presidenza:

Presidente: Avv. Pamela Lecci

Vicepresidente: Marilù Rega

Segretaria: Rossella Memmi

Tesoriera: Lucrezia Totaro

Past Presidente: Ida Giannelli

Collegio dei revisori dei conti: Katya Toma, Donatella Tamborrini, Tiziana Marigliano.

Consiglio: Anna Adamo, Filomena Giannelli, Donata Lagna, Maria Grazia De Matteis, Gabriella Marra, Daniela Inguscio, Cristina Bray (rappresentante young).

“La FIDAPA – sottolinea Pamela Lecci – promuove una comunicazione consapevole e responsabile, valorizzando l’identità di genere e l’immagine della donna, sfidando stereotipi e linguaggi discriminatori, e diffondendo una cultura di genere positiva per mentalità, comportamenti e stili di vita”.

Chi è Annatonia Margiotta

Pedagogista, mediatore familiare e practitioner in PNL, con Master di II livello in Pedagogia della Salute presso l’Università del Salento, Margiotta è funzionaria della Regione Puglia e ha contribuito alla legge regionale n. 14/2019 sul tema della legalità. Nel 2021 ha pubblicato il volume “Disabilità e inclusione sociale: una sfida comune. Racconto di una madre” ed è stata premiata nella VII edizione del Premio Pio La Torre per l’impegno nella diffusione della cultura della legalità e della responsabilità civile.

FIDAPA BPW Italy di Casarano

Nata nell’aprile 2009, fa parte della FIDAPA BPW Italy, che in Italia conta 300 sezioni e 11.500 socie, e della Federazione Internazionale IFBPW. L’associazione promuove iniziative culturali, professionali e sociali a favore delle donne, ed è accreditata presso ONU, FAO, UNESCO, Consiglio d’Europa e altri organismi internazionali.

Informazioni: www.fidapacasarano.it