Andria, bambina di 11 anni investita da un’auto: è grave

Secondo quanto ricostruito finora dalla polizia locale, la piccola stava attraversando la carreggiata a piedi, nei pressi di piazzale Mariano, quando è stata travolta dal veicolo. L’impatto è stato violento: la bambina è finita contro il parabrezza ed è poi stata sbalzata sull’asfalto.

Immediatamente soccorsa dal personale del 118, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Bonomo di Andria e successivamente, a causa della gravità delle ferite riportate, trasferita in serata all’ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari, dove si trova ricoverata in condizioni critiche.

Il giovane automobilista si è fermato per prestare i primi soccorsi. La sua posizione è ora al vaglio degli agenti della polizia locale, che stanno svolgendo i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.