Puglia, cancellato anche il volo Brindisi-Roma Ita delle 11.15
BARI - Nuovo stop nei collegamenti aerei dalla Puglia con l’entrata in vigore dell’orario invernale. Dopo la sospensione dei voli Lumiwings dal Gino Lisa di Foggia (che riprenderanno dal 1° novembre con un’altra compagnia), del Bari-Milano Linate delle 6.20 di Ita e dei voli invernali di Wizzair per Bucarest, salta anche il volo Ita da Brindisi per Roma Fiumicino delle 11.15, che dalla prossima settimana non sarà più prenotabile.
Si tratta di un fenomeno ricorrente con il cambio dell’orario stagionale, ma rappresenta comunque una riduzione delle opportunità di collegamento per il territorio, sia in partenza che in arrivo.
Dalla prossima settimana, i voli attivi tra Brindisi e Roma resteranno solo quelli delle 6.10 e delle 15.20.