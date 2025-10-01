Arresti per droga ad Andria, Di Bari (M5S): “Ringrazio la Questura Bat e la Procura di Trani. Ora mantenere alta l’attenzione e lavorare sulla prevenzione”



"È importante - continua Di Bari - che lo Stato faccia sentire la sua presenza sul territorio, perché per troppo tempo il fenomeno criminale nella nostra provincia è stato sottovalutato. Questi risultati non nascono per caso. Sono il frutto di mesi di indagini silenziose, di notti passate a ricostruire contatti e movimenti, di paziente raccolta di prove. Sono la dimostrazione che il contrasto alla criminalità è una battaglia che si vince giorno dopo giorno, con metodo, perseveranza e determinazione. Dopo questi arresti dobbiamo mantenere alta l’attenzione sulla prevenzione, sul sostegno concreto alle famiglie colpite dalla dipendenza, sui percorsi di recupero per i più giovani. Servono strategie integrate che vedano istituzioni, scuole, associazioni e forze dell’ordine lavorare fianco a fianco per interrompere le filiere dello spaccio e restituire sicurezza e vivibilità alle nostre strade e piazze”.

BARI - "Voglio ringraziare le investigatrici e gli investigatori della Sezione Antidroga della Squadra Mobile della Questura di Barletta-Andria-Trani, coordinati dalla Procura della Repubblica di Trani, e l’Ufficio Anticrimine, per l’operazione ‘Oppidum’, che ha portato all’arresto di 30 persone ad Andria, con le accuse a vario titolo di spaccio e detenzione di stupefacenti. Dietro questi risultati c’è lavoro quotidiano, competenza e dedizione silenziosa. Aver smantellato questa rete di spaccio vuol dire garantire una maggiore sicurezza ai cittadini". Lo dichiara la consigliera del M5S Grazia Di Bari.