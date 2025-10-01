Asteria Space porta la musica pugliese alla Fira Mediterrània di Manresa 2025

BARI - Dal, Asteria Space, la startup pugliese fondata dalla giornalista e manager culturale, sarà protagonista alla, in Catalogna, tra le principali fiere internazionali dedicate alla cultura e alle musiche del Mediterraneo.

La partecipazione è resa possibile grazie al sostegno di Puglia Sounds Export – Fiere e Convention, iniziativa regionale che supporta l’internazionalizzazione della scena musicale pugliese. Asteria Space, tra le realtà vincitrici del bando, rappresenterà una selezione di artisti emergenti e progetti musicali innovativi pugliesi, promuovendo il panorama artistico della regione a un pubblico internazionale di operatori culturali, festival, agenzie e istituzioni.

Fondata nel 2018, Asteria Space opera per sostenere e accompagnare la crescita degli artisti italiani, con un focus particolare sulla scena emergente pugliese. Negli oltre sei anni di attività, l’agenzia ha creato un ecosistema culturale dinamico che intreccia musica, arte, formazione e progettazione culturale, con uno sguardo sempre internazionale.

Tra i progetti sviluppati, Asteria Space gestisce dal 2019 Asteria Guest & Artist House, che combina residenze artistiche e turistiche sui Monti Dauni. La startup è stata inoltre sostenuta dalla Regione Puglia come vincitrice dei bandi PIN e Luoghi Comuni, consolidando una rete di collaborazioni nazionali e internazionali.

La presenza alla Fira Mediterrània si inserisce in un percorso di internazionalizzazione già avviato: Asteria Space ha partecipato in passato a eventi come Womex a Porto (2021), Primavera Pro a Barcellona (2022), Jazzahead! a Brema (2023) e Eurosonic a Groninga (2024).

In Spagna, Asteria Space presenterà una selezione curata di progetti musicali e artistici pugliesi. Tra gli artisti rappresentati: Antonio Simone, Hora Prima, Tiziana Felle (TI), Miriam Neglia e Livio Minafra per la musica; Mimma Di Vittorio, Mari Chiara Vitti e Lud Sciannamblo per la danza.

La fondatrice Alessandra Savino sottolinea:

“Partecipare a questo evento è per noi un’occasione preziosa per portare la musica pugliese in un contesto internazionale attento alla tradizione, ma aperto all’innovazione. In oltre sei anni di attività, abbiamo creduto nella forza del territorio e nel talento delle nuove generazioni, accompagnando artisti emergenti in percorsi di crescita concreti e sostenibili. Questo appuntamento rappresenta un altro passo importante nel nostro impegno per costruire ponti culturali e creare opportunità reali per chi fa arte in Puglia.”

Con questa partecipazione, Asteria Space conferma il suo ruolo di promotore della cultura pugliese, intesa come risorsa viva e dinamica, capace di dialogare con il mondo e generare opportunità per i giovani artisti del territorio.