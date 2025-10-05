Assalti ai bancomat nel Salento: esplosioni a Frigole e San Donaci

LECCE - Due colpi in poche ore scuotono la provincia tra Lecce e Brindisi. Nella notte, ignoti hanno preso di mira due sportelli automatici della Banca Popolare Pugliese: uno a Frigole, frazione di Lecce, e l’altro a San Donaci, in provincia di Brindisi.

A Frigole i ladri hanno fatto esplodere il bancomat in piazza Bertacchi, riuscendo a impossessarsi della cassa contenente contanti. Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso la scena. L’esplosione ha causato danni anche all’immobile della filiale. Poco dopo, sulla strada che collega Squinzano a Casalabate, è stata ritrovata una Fiat Giulia bruciata, rubata nei giorni scorsi a Molfetta, con all’interno vestiti e chiodi a tre punte.

Secondo gli investigatori, la stessa banda, a bordo di un secondo veicolo, si sarebbe poi spostata a San Donaci, in via Campi, dove ha replicato il colpo facendo esplodere anche lì lo sportello automatico della filiale BPP. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, mentre le indagini sono affidate agli agenti della Questura.

Le autorità stanno cercando di risalire ai responsabili attraverso le immagini delle telecamere e gli elementi rinvenuti sui luoghi dei colpi.