Assalto a portavalori sull’A14: un cerignolano ferito e fermato insieme ad altri due complici

CERIGNOLA - Ieri pomeriggio due furgoni portavalori sono stati assaltati sull’, in direzione, nel tratto tra. Tra i malviventi coinvolti c’era anche un uomo originario di, che durante il conflitto a fuoco con leè stato

Il rapinatore ferito è stato abbandonato dai complici e, una volta soccorso, è stato trasportato prima all’ospedale di Civitanova Marche e poi all’ospedale di Ancona. Sia lui sia altri due membri della banda sono ora in custodia, mentre altri due sono riusciti a fuggire.

I rapinatori avevano utilizzato dell’esplosivo per tentare di aprire i furgoni, ma non sono riusciti a portare via il contante trasportato, rendendo vano l’assalto. Le indagini delle autorità sono in corso per individuare i fuggitivi e ricostruire la dinamica dell’attacco.