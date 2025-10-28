Trani e Bisceglie: week-end di controlli su guida in stato di ebbrezza e uso di stupefacenti

TRANI - BISCEGLIE - Nel corso degli ultimi due fine settimana, ihanno intensificato i controlli del territorio nei Comuni di, nell’ambito di un servizio straordinario disposto dal, con l’obiettivo di prevenire e reprimere le violazioni al, in particolare la guida sotto l’influenza dell’alcol e l’assunzione di sostanze stupefacenti.

L’attività ha prodotto risultati significativi: due persone sono state denunciate in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza, mentre altre due sono state sanzionate amministrativamente. Inoltre, cinque giovani sono stati segnalati alla Prefettura come assuntori di stupefacenti, con il sequestro di circa 5 grammi di hashish.

Nel complesso, i militari hanno effettuato 15 perquisizioni personali e veicolari, controllato 140 persone e 60 veicoli, e ritirato 5 patenti a automobilisti indisciplinati. Particolare attenzione è stata dedicata anche ai controlli presso esercizi commerciali per verificare il rispetto della normativa sulla somministrazione di bevande alcoliche ai minori.

Questi servizi rientrano nel più ampio dispositivo di prevenzione e sicurezza stradale predisposto dal Comando Provinciale, volto a sensibilizzare soprattutto i giovani sull’importanza di adottare comportamenti responsabili alla guida e di rispettare le regole del Codice della Strada. Le attività di controllo proseguiranno anche nelle prossime settimane su tutto il territorio della provincia.