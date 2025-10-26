ATP 500 Basilea: Davidovich Fokina e Fonseca in finale nel singolare, Granollers/Zeballos e Pavlasek/Zielinski nel doppio

– Si sono concluse le semifinali del torneo ATP 500 sul cemento di Basilea.

Nella seconda semifinale lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina ha superato il francese Ugo Humbert, costretto al ritiro sul 3-1 nel secondo set a causa di problemi alla schiena. Il primo set era stato vinto da Davidovich Fokina al tie-break, 7-6. Nella prima semifinale, il brasiliano Joao Fonseca ha battuto lo spagnolo Jaume Munar 7-6, 7-5, conquistando così l’altra finale.

Tra i quarti di finale più significativi, Jaume Munar aveva superato il canadese Felix Auger-Aliassime, costretto al ritiro prima dell’inizio del secondo set dopo la vittoria spagnola 6-3 nel primo. Ugo Humbert aveva sconfitto l’americano Reilly Opelka 7-6, 6-4. Joao Fonseca aveva avuto la meglio sul canadese Denis Shapovalov, ritirato nel terzo set sul 4-1 per il brasiliano, dopo che i due avevano vinto ciascuno un set (3-6, 6-3). Alejandro Davidovich Fokina aveva inoltre superato il norvegese Casper Ruud, ritiratosi all’inizio del secondo set per una distorsione alla caviglia (7-6, rit.).

Nel doppio maschile, il duo Adam Pavlasek e Jan Zielinski ha battuto 7-6, 7-5 la coppia Rohan Bopanna e Ben Shelton. Nella seconda semifinale, lo spagnolo Marcel Granollers e l’argentino Horacio Zeballos hanno superato 6-1, 6-4 i cechi Petr Nouza e Patrik Rikl.

Le finali, sia nel singolare che nel doppio, promettono grande spettacolo con i migliori interpreti del torneo pronti a contendersi il titolo a Basilea.