Foggia, muore operaio caduto dal ponteggio a Carpino

FOGGIA - Non ce l’ha fatta, l’operaio di 58 anni di Carpino, in provincia di Foggia, rimasto gravemente ferito venerdì scorso dopo essere caduto dal ponteggio di una palazzina su cui stava lavorando. Le lesioni riportate nella caduta da diversi metri di altezza si sono rivelate troppo gravi e l’uomo è deceduto nella serata di ieri presso l’ospedale di San Giovanni Rotondo, dove era stato trasferito in codice rosso.

La conferma arriva dal sindaco di Carpino, Rocco di Brina, che ha sottolineato il dolore personale e dell’intera comunità per la scomparsa di un uomo e lavoratore conosciuto e benvoluto da tutti. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri per ricostruire la dinamica dell’incidente.