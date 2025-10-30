ATP Masters 1000 Parigi-Bercy: Sonego vince il derby con Musetti e vola al terzo turno

FRANCESCO LOIACONO - Lorenzo Sonego conquista il terzo turno del Masters 1000 di Parigi-Bercy dopo una grande rimonta nel derby azzurro contro Lorenzo Musetti. Il torinese, dopo un primo set complicato, ha ribaltato l’incontro imponendosi 3-6, 6-3, 6-1, mostrando solidità e aggressività nei momenti decisivi. Per Sonego si tratta di un’importante affermazione che conferma il suo buon stato di forma sul finale di stagione.Nel prosieguo del torneo, diversi match hanno regalato emozioni e battaglie intense. Lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina ha superato il francese Arthur Cazaux con il punteggio di 7-6, 6-4, mentre il tedesco Alexander Zverev ha dovuto faticare per avere la meglio sull’argentino Camilo Ugo Carabelli, chiudendo 6-7, 6-1, 7-5 dopo oltre due ore di gioco.Sfida tiratissima anche per il canadese Felix Auger-Aliassime, che ha avuto la meglio sul francese Alexandre Muller soltanto al tie-break del terzo set: 5-7, 7-6, 7-6. Successo in extremis anche per l’argentino Francisco Cerundolo, vincente 7-5, 1-6, 7-6 contro il serbo Miomir Kecmanovic.Grande soddisfazione per il monegasco Valentin Vacherot, autore di un’ottima rimonta contro il francese Arthur Rinderknech, sconfitto 6-7, 6-3, 6-4. In un altro incontro di giornata, il tedesco Daniel Altmaier ha sorpreso il norvegese Casper Ruud, imponendosi 6-3, 7-5.Sfortunato invece il bulgaro Grigor Dimitrov, costretto al ritiro prima dell’inizio del match contro il russo Daniil Medvedev a causa di un problema alla spalla destra.Doppio: eliminazione per Darderi e CerundoloNel torneo di doppio, si ferma al secondo turno la corsa della coppia italo-argentina formata da Luciano Darderi e Francisco Cerundolo, sconfitta 6-2, 5-7, 13-11 dagli esperti argentini Maximo Gonzalez e Andres Molteni dopo un match combattutissimo deciso al super tie-break.In altri incontri, l’indiano Yuki Bhambri e il ceco Adam Pavlasek hanno avuto la meglio 7-6, 7-6 sullo svedese André Goransson e sul polacco Jan Zielinski. Infine, il portoghese Francisco Cabral e l’austriaco Lucas Miedler hanno superato la coppia formata dal portoghese Nuno Borges e dal ceco Tomas Machac con il punteggio di 6-3, 7-6.