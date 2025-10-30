ATP Masters 1000 Parigi-Bercy: Sonego vince il derby con Musetti e vola al terzo turno
Nel prosieguo del torneo, diversi match hanno regalato emozioni e battaglie intense. Lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina ha superato il francese Arthur Cazaux con il punteggio di 7-6, 6-4, mentre il tedesco Alexander Zverev ha dovuto faticare per avere la meglio sull’argentino Camilo Ugo Carabelli, chiudendo 6-7, 6-1, 7-5 dopo oltre due ore di gioco.
Sfida tiratissima anche per il canadese Felix Auger-Aliassime, che ha avuto la meglio sul francese Alexandre Muller soltanto al tie-break del terzo set: 5-7, 7-6, 7-6. Successo in extremis anche per l’argentino Francisco Cerundolo, vincente 7-5, 1-6, 7-6 contro il serbo Miomir Kecmanovic.
Grande soddisfazione per il monegasco Valentin Vacherot, autore di un’ottima rimonta contro il francese Arthur Rinderknech, sconfitto 6-7, 6-3, 6-4. In un altro incontro di giornata, il tedesco Daniel Altmaier ha sorpreso il norvegese Casper Ruud, imponendosi 6-3, 7-5.
Sfortunato invece il bulgaro Grigor Dimitrov, costretto al ritiro prima dell’inizio del match contro il russo Daniil Medvedev a causa di un problema alla spalla destra.
⸻
Doppio: eliminazione per Darderi e Cerundolo
Nel torneo di doppio, si ferma al secondo turno la corsa della coppia italo-argentina formata da Luciano Darderi e Francisco Cerundolo, sconfitta 6-2, 5-7, 13-11 dagli esperti argentini Maximo Gonzalez e Andres Molteni dopo un match combattutissimo deciso al super tie-break.
In altri incontri, l’indiano Yuki Bhambri e il ceco Adam Pavlasek hanno avuto la meglio 7-6, 7-6 sullo svedese André Goransson e sul polacco Jan Zielinski. Infine, il portoghese Francisco Cabral e l’austriaco Lucas Miedler hanno superato la coppia formata dal portoghese Nuno Borges e dal ceco Tomas Machac con il punteggio di 6-3, 7-6.