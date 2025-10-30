Doppio incidente sul lavoro nel Barese: due operai in gravi condizioni

BARI – Mattinata di paura nel Barese per due distinti incidenti sul lavoro che hanno coinvolto altrettanti operai, entrambi rimasti gravemente feriti.Il primo episodio si è verificato a Molfetta, in via Leonardo Azzarita, dove un uomo è precipitato da un’impalcatura di uno stabile in cui sono in corso lavori di rifacimento della facciata. Secondo una prima ricostruzione, l’operaio sarebbe caduto da un’altezza di almeno cinque metri.Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e i tecnici dello Spesal della Asl, che stanno effettuando i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. L’operaio è stato trasportato in gravi condizioni al Policlinico di Bari.Un secondo incidente si è invece verificato a Putignano, dove un giovane operaio è caduto da una scala mentre era impegnato negli allestimenti per “Il Borgo stregato”, la manifestazione organizzata in occasione di Halloween. Anche in questo caso l’uomo è stato soccorso dal personale del 118 e trasferito in codice rosso all’ospedale “Di Venere” di Bari.Le autorità competenti hanno avviato gli accertamenti di rito per chiarire le cause dei due incidenti e verificare il rispetto delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro.