Coppa Italia Serie C: il Cerignola supera il Casarano 2-1 e vola al terzo turno. Il Potenza elimina il Monopoli ai rigori

FRANCESCO LOIACONO - Il Cerignola prosegue il suo cammino in Coppa Italia di Serie C grazie alla vittoria per 2-1 contro il Casarano allo stadio “Monterisi”. Gli uomini di Ivan Tisci si qualificano così al terzo turno, dove affronteranno il Potenza.Nel primo tempo i gialloblù si portano in vantaggio al 42’ con Gambale, abile a colpire di testa su perfetto cross di Cretella. Passano appena tre minuti e al 45’ arriva anche il raddoppio con Ruggiero, che sorprende il portiere ospite con un pregevole pallonetto di destro.Nella ripresa il Cerignola controlla il gioco, ma nel finale il Casarano trova il gol della bandiera: al 93’ Zanaboni accorcia le distanze con un tocco di sinistro sotto porta. Troppo tardi, però, per riaprire la partita: i salentini vengono eliminati dalla competizione.Potenza di ferro ai rigori: Monopoli ko al “Veneziani”A Monopoli, invece, il Potenza conquista il pass per il terzo turno dopo una sfida equilibrata terminata 0-0 nei tempi regolamentari e decisa solo ai calci di rigore.Dal dischetto, i lucani non sbagliano e realizzano con D’Auria, Ghisolfi, Petrungaro e Maisto. Fatali, invece, per i padroni di casa gli errori di Battocchio, che calcia fuori, e Scipioni, la cui conclusione viene respinta dal portiere Cucchietti, protagonista assoluto della serata.Con questa vittoria, il Potenza accede al terzo turno di Coppa Italia di Serie C, dove il 25 novembre sfiderà proprio il Cerignola allo stadio “Viviani”, in un derby del Sud che promette spettacolo e intensità.