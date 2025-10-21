ATP Vienna, Arnaldi avanza al secondo turno: eliminato Darderi

FRANCESCO LOIACONO – Buon esordio pernel torneo. Il tennista ligure ha superato l’americanocon il punteggio di, conquistando il pass per il

Nel primo set, Arnaldi ha fatto valere un servizio preciso e costante, riuscendo a strappare il break decisivo nei giochi finali. Nel secondo parziale, l’equilibrio è durato fino al 4-4, poi l’azzurro, grazie a un ottimo rovescio e a colpi rapidi e profondi da fondo campo, ha chiuso la partita con grande autorità.

Eliminato invece Luciano Darderi, battuto 6-2, 7-5 dall’americano Brandon Nakashima. L’incontro è stato dominato nel primo set dall’americano con una serie di pallonetti vincenti, mentre nel secondo Darderi ha provato a reagire, ma Nakashima ha chiuso grazie a efficaci demivolée e top spin.

Negli altri incontri di giornata, il kazako Alexander Bublik ha superato Alejandro Tabilo per 6-4, 6-4, mentre l’australiano Alex De Minaur ha avuto la meglio sull’austriaco Jurij Rodionov con un netto 6-4, 6-1. Vittoria anche per l’olandese Tallon Griekspoor, che ha battuto il russo Karen Khachanov con il punteggio di 6-3, 5-7, 6-4.