Serie A, Lecce: Youssef Maleh reintegrato in squadra da Di Francesco

Maleh, reduce dal prestito all’Empoli nella stagione conclusa lo scorso 25 maggio, era rimasto fuori rosa durante l’estate, non rientrando inizialmente nei piani dell’allenatore giallorosso. Nonostante ciò, il centrocampista classe 1998 si è sempre allenato con serietà e professionalità, seguendo un programma individuale.

Un atteggiamento che non è passato inosservato: nelle ultime settimane la società salentina ha apprezzato la dedizione del giocatore, spingendo Di Francesco a rivedere la propria posizione e a decidere per il suo rientro in gruppo.

Nel corso della sua carriera, Maleh ha vestito le maglie di Empoli, Fiorentina, Lecce, Venezia, Ravenna e Cesena, passando anche per il settore giovanile del club romagnolo.

Il centrocampista dovrebbe sedersi in panchina sabato 25 ottobre alle ore 15, in occasione della sfida dell’ottava giornata di Serie A tra Udinese e Lecce, in programma al Blue Energy Stadium di Udine. Non è escluso un suo impiego nel secondo tempo.

L’obiettivo del Lecce per questa stagione resta chiaro: raggiungere la salvezza e consolidare la propria presenza nel massimo campionato. Il ritorno di Maleh potrà rappresentare una risorsa importante per il centrocampo giallorosso nella seconda parte di stagione.