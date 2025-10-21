Acquaviva delle Fonti, torna il Concorso Pianistico Internazionale “Città di Acquaviva – Premio Giovanni Colafemmina”

ACQUAVIVA DELLE FONTI – Sarà la pianista giapponese, vincitrice dell’edizione 2024 (ex aequo con la taiwanese Kuan-Wei Chen), la protagonista delche mercoledì 22 ottobre alle ore 20, nella, aprirà ufficialmente la

Nel concerto-anteprima, Maruyama proporrà un raffinato programma con musiche di Chopin (Polonaise op. 53), Schubert (Impromptu op. 90 n.1 e n.3) e Beethoven (Sonata n. 23 op. 57 “Appassionata”), offrendo al pubblico un assaggio della sua sensibilità interpretativa e del livello artistico che caratterizza la manifestazione.

Da giovedì 23 ottobre prenderà il via la competizione vera e propria, che si concluderà domenica 26 ottobre alle 18 al Teatro Luciani con la finale aperta al pubblico. I concorrenti finalisti saranno accompagnati dall’Orchestra Filarmonica Pugliese, diretta da Giovanni Minafra.

Il concorso, intitolato al giovane talento Giovanni Colafemmina, scomparso prematuramente a soli 24 anni, è organizzato dall’associazione a lui dedicata e rappresenta ormai un punto di riferimento per il pianismo internazionale.

Presidente della giuria sarà Roberto Cappello, celebre concertista salentino, vincitore del Premio Busoni 1976 e riconosciuto come uno dei maggiori interpreti lisztiani. Con lui in commissione siedono personalità di rilievo del panorama pianistico mondiale: Dorian Leljak (Serbia-Croazia), Frank Wasser (Germania), Vesna Ivanovic Ocwirk (Croazia), Flavio Peconio (Italia), insieme ai direttori artistici del concorso Carla Aventaggiato e Maurizio Matarrese.

Saranno 25 i concorrenti in gara per il Premio Giovanni Colafemmina, provenienti da Italia, Svizzera, Grecia, Bulgaria, Francia, Giappone, Corea del Sud e Cina. Un parterre internazionale che conferma il crescente ruolo dei pianisti asiatici nei più prestigiosi concorsi del mondo, come dimostrano le recenti vittorie al Busoni di Bolzano, dove quest’anno ha trionfato il pianista cinese Yifan Wu.

Anche per il Premio Giovani Pianisti, riservato ai talenti emergenti, sono attesi partecipanti da Asia ed Europa. L’anno scorso il riconoscimento fu assegnato alla sudcoreana Hyunju Kim.

📞 Info e prenotazioni: 335.1406658 (anche via WhatsApp)