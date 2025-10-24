ATP Vienna, Berrettini e Musetti ai quarti: eliminato Arnaldi

FRANCESCO LOIACONO - Giornata intensa e ricca di emozioni negli, in corso sul cemento austriaco. L’Italia può sorridere grazie alle vittorie di, che staccano il pass per i quarti di finale, mentre si ferma il cammino di

Berrettini, tornato protagonista dopo un lungo periodo difficile, ha superato in una vera e propria battaglia il britannico Cameron Norrie con il punteggio di 7-6, 6-7, 6-4 dopo 3 ore e 16 minuti di gioco. Una prestazione di carattere e solidità al servizio che gli vale l’accesso ai quarti, dove cercherà di continuare la sua corsa.

Bene anche Lorenzo Musetti, autore di una prova convincente contro l’argentino Tomas Martin Etcheverry, sconfitto 6-3, 6-4. L’azzurro approda così ai quarti di finale, mostrando una rit ritrovata fiducia nel proprio tennis.

Niente da fare invece per Matteo Arnaldi, battuto 6-4, 6-4 dal tedesco Alexander Zverev, testa di serie del torneo e tra i favoriti per la vittoria finale.

Negli altri incontri di singolare, il francese Corentin Moutet ha sorpreso il russo Daniil Medvedev con un successo per 7-6, 6-4, mentre il kazako Alexander Bublik ha regolato Francisco Cerundolo 6-4, 6-2.

Nel tabellone di doppio, avanzano ai quarti Francisco Cabral e Lucas Miedler, che hanno superato Constantin Frentzen e Robin Haase 7-5, 3-6, 10-8. Successo anche per la coppia formata da Alexander Erler e Robert Galloway, vittoriosa 5-7, 6-4, 10-3 sugli argentini Maximo Gonzalez e Andres Molteni.

Eliminati invece Luciano Darderi e Guido Andreozzi, sconfitti 6-4, 4-6, 10-6 dal duo Fernando Romboli – John Patrick Smith. Passano il turno anche i britannici Julian Cash e Lloyd Glasspool, che si impongono 4-6, 6-3, 10-5 sui francesi Sadio Doumbia e Fabien Reboul.