Serie A, l’anticipo di domani: il Lecce sfida l’Udinese al “Blu Energy Stadium”

- Domani pomeriggio, alle ore 15, il Lecce farà visita all’Udinese al “Blu Energy Stadium” di Udine per l’ottava giornata di andata del campionato di Serie A.

I salentini, reduci dal pareggio a reti bianche contro il Sassuolo al “Via del Mare”, puntano a conquistare un successo prezioso per avvicinarsi all’obiettivo salvezza. I friulani, invece, arrivano dal pareggio per 1-1 sul campo della Cremonese e cercheranno di ottenere i tre punti per consolidare l’undicesima posizione in classifica.

Nel Lecce, l’allenatore Eusebio Di Francesco dovrà fare a meno degli infortunati Gaby Jean, Perez e Sottil. Il tecnico giallorosso dovrebbe schierare Ramadani e Berisha sulle corsie esterne, con Pierotti in cabina di regia e la coppia d’attacco formata da Stulic e Morente.

Sull’altro fronte, il tecnico bianconero Kostah Runjaic non potrà contare su Kristensen, fermato da un problema muscolare. L’Udinese dovrebbe scendere in campo con Karlstrom e Atta sugli esterni, Kamara nel ruolo di trequartista alle spalle di Davis e Zaniolo.

A dirigere l’incontro sarà Ermanno Feliciani della sezione di Teramo.

L’ultimo precedente in Serie A tra le due squadre a Udine risale al 5 ottobre 2024, quando i friulani si imposero per 1-0 grazie alla rete decisiva di Zemura al 30’ del secondo tempo.