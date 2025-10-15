Bari, ad Asphaltica World dal 29 al 31 ottobre 'Le strade del futuro': focus su sostenibilità, Intelligenza Artificiale e sicurezza della rete



Presso la Fiera del Levante di Bari in mostra le novità tecnologiche per strade sempre più sicure, durevoli e sostenibili; in programma incontri e confronti tra istituzioni, imprese, associazioni, pubbliche amministrazioni, mondo accademico e realtà internazionali.





BARI - Si terrà il 29, 30 e 31 ottobre a Bari, presso la Fiera del Levante, la nuova edizione di Asphaltica World 2025, la manifestazione dedicata alla filiera della strada e dell’asfalto, ideata dall’Associazione SITEB (Strade Italiane e Bitumi) e organizzata da BolognaFiere, con il patrocinio tra gli altri del MIT, ANAS, PIARC, Politecnico di Bari, SIIV.





L’appuntamento, che si svolgerà per la prima volta nel mezzogiorno, propone un ricco calendario di eventi convegnistici: saranno 28 quelli promossi dalle aziende e da SITEB nel corso della tre giorni, che faranno luce sulle tematiche più attuali e su quelle destinate a segnare il futuro della filiera stradale. Sono oltre 50 le aziende che hanno già dato conferma della propria presenza, garantendo il sold out degli spazi espositivi e confermando il ruolo dell’evento di vetrina strategica per le aziende italiane e internazionali, ma anche di piattaforma di confronto per istituzioni, imprese, associazioni, pubbliche amministrazioni, mondo accademico e realtà internazionali.





Tre i principali appuntamenti promossi dall’Associazione SITEB e denominati Agorà.





Nella giornata di apertura si terrà l’Agorà dedicata alle "Infrastrutture stradali sostenibili e durevoli" (29 ottobre ore 14-16). SITEB animerà il confronto tra istituzioni, mondo accademico e imprese sulle strategie per ridurre gli impatti delle costruzioni e manutenzioni. L’incontro si focalizzerà sulle soluzioni innovative che permettano di massimizzare il riciclo dei materiali, prevenire la produzione di rifiuti, ridurre i consumi energetici e promuovere pratiche di costruzione e manutenzione più sostenibili lungo l’intero ciclo di vita delle opere. Tra i protagonisti del dibattito, oltre ai docenti di numerosi atenei, Laura D’Aprile, Capo Dipartimento dello Sviluppo Sostenibile del MASE, Andrea Ferrante, Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e Presidente della sezione speciale PNRR ed Edo Ronchi, Presidente della Fondazione Sviluppo Sostenibile.





L’Agorà del secondo giorno vedrà al centro del dibattito il tema del momento, l’Intelligenza Artificiale, con un convegno (30 ottobre dalle 12 alle 14) dal titolo: "Intelligenza artificiale e infrastrutture stradali. Suggestione di tendenza o prospettiva di sviluppo?".





L’incontro, che vedrà protagonisti esperti del mondo accademico nella prima parte ed esperti aziendali nella seconda parte, mira a indagare come l’integrazione di tecnologie digitali, sensoristica e connettività possa trasformare le strade in piattaforme intelligenti, migliorando la gestione del traffico e della mobilità, la sicurezza stradale, offrendo nuovi servizi agli utenti e preparando le infrastrutture alle sfide future (veicoli connessi, guida autonoma, smart cities).





La sicurezza stradale sarà il tema guida della terza giornata, in cui SITEB promuove l’appuntamento (31 ottobre, dalle 12 alle 14) dal titolo: "Sicurezza Circolare – Norme, Formazione, Progetto, Sostenibilità, Innovazione, Futuro", sarà una riflessione tecnica su un’idea di safety intesa come "criterio guida" da mettere a terra e diffondere partendo dalla sua funzione connettiva, in modo che acquisisca e generi valore aggiunto mettendosi in rete con altri fattori chiave e discipline, dentro e oltre la filiera. Tra gli ambiti applicativi esplorati: ponti, gallerie, barriere e segnaletica stradale. Su questi temi si confronteranno esperti e rappresentanti di ANAS, ANSFISA, MOVYON del Gruppo Autostrade per l’Italia e mondo della segnaletica.





Sempre nella terza giornata, l’Automobile Club di Bari BAT con il patrocinio della Regione Puglia, celebrerà i 100 anni della sua costituzione con convegno specifico dal titolo suggestivo: "100 anni di mobilità: dal passato una prospettiva per il futuro". Voluto dalla Commissione Traffico e Circolazione, l’evento ripercorrerà 100 anni di storia della circolazione stradale, dallo sviluppo delle infrastrutture al all’evoluzione tecnologica del trasporti. Tra i protagonisti il presidente del SIIV, Delegati del MIT e docenti del Politecnico di Bari. L’avv. Geronimo La Russa Presidente dell’Automobile Club d’Italia aprirà i lavori.





"Questa edizione di Asphaltica World, la prima al Sud, rappresenta un momento di confronto ad altissimo livello su come costruire e manutenere le strade del futuro: sostenibili, innovative e sicure" sottolinea Stefano Ravaioli, Direttore Generale di SITEB "La scelta di Bari non è casuale, ma è legata alla rilevanza strategica che il capoluogo pugliese ha ormai assunto per il Meridione anche per il mondo delle strade. Affronteremo diversi temi, concreti e centrali per le nostre imprese e per il presente e futuro del nostro settore. Siamo certi che l’altissima qualità degli eventi che caratterizzano questa manifestazione richiamerà un’importante presenza di pubblico, soprattutto da parte di imprese e comunità locali quotidianamente impegnate su questi argomenti".





Per Antonio Bruzzone, Ceo di BolognaFiere "Con Asphaltica World BolognaFiere rafforza la collaborazione con la Nuova Fiera del Levante, valorizzando un polo fieristico di grande tradizione e potenzialità strategica. Asphaltica World rappresenta un esempio concreto di sinergia tra competenze e territori: un progetto che unisce il know-how organizzativo del nostro gruppo e l’esperienza di SITEB, con la capacità della Fiera del Levante di attrarre e coinvolgere il tessuto produttivo e istituzionale del Sud Italia. Insieme stiamo costruendo un modello di cooperazione fieristica che guarda allo sviluppo nazionale e internazionale del settore delle infrastrutture".





"Siamo orgogliosi di accogliere Asphaltica World, per la prima volta in Puglia e nel Mezzogiorno. La scelta di Bari conferma il ruolo strategico del nostro territorio nel settore delle infrastrutture e dell’innovazione. Questa è molto più di una fiera: è uno spazio di dialogo tra istituzioni, imprese e mondo accademico, dove si costruiscono visioni condivise e soluzioni sostenibili per il futuro della mobilità. Grazie alla versatilità e all’efficienza delle nostre strutture del nostro quartiere fieristico, siamo pronti a garantire il massimo supporto organizzativo e logistico per garantire il successo della manifestazione" ha commentato Gaetano Frulli, presidente di Nuova Fiera del Levante.