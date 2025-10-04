Bari, al Mercato Santa Scolastica raccolti oltre 50 kg di rifiuti e 3.000 mozziconi grazie ai volontari

BARI - Oltre 50 kg di rifiuti rimossi in poche ore e 3.000 mozziconi di sigaretta recuperati dalle aree circostanti il Mercato Santa Scolastica: sono i risultati raggiunti a Bari nel corso del World Cleanup Day 2025, la più grande azione civica globale dedicata alla cura dell’ambiente e degli spazi urbani.Nell’ambito della mobilitazione internazionale, il capoluogo pugliese è stato protagonista con un evento che ha visto la partecipazione di decine di cittadini, impegnati nella raccolta di 30 kg di rifiuti indifferenziati, 18 kg di vetro e 3 kg di plastica, restituendo decoro e bellezza a uno dei luoghi simbolo della vita quotidiana cittadina.Un risultato concreto che conferma la determinazione dei volontari Retake Bari e la forza della cittadinanza attiva nel migliorare ogni giorno la qualità degli spazi urbani.«Siamo felici di aver contribuito al World Cleanup Day, ma il nostro impegno non si ferma alle giornate globali. Ogni giorno siamo in azione per rigenerare la città e rendere più belli i luoghi che viviamo. Chiunque voglia dare il suo contributo per la cura di Bari è il benvenuto, le porte sono aperte a tutti e gli eventi ecologici si susseguono quasi ogni giorno», dichiara Fabrizio Milone, presidente di Retake.Il World Cleanup Day 2025 è promosso a livello nazionale da Let’s Do It! Italy in collaborazione con Puliamo il Mondo di Legambiente e con Retake, con il sostegno di amministrazioni comunali e partner privati. L’iniziativa gode dell’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo e dei patrocini della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, dell’ASviS – Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile e dell’ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani.