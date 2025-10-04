Serie A, prima vittoria per il Lecce: 1-0 al Parma al “Tardini”

FRANCESCO LOIACONO - Il Lecce conquista la sua prima vittoria in questo campionato di Serie A, imponendosi 1-0 sul Parma nella sesta giornata di andata. Il match, giocato al “Tardini”, è stato equilibrato e deciso da un episodio nel primo tempo.Il primo tempo vede diverse occasioni: al 3’ Bernabè del Parma sfiora subito il gol, mentre al 26’ è Cutrone a mancare di poco la rete. Il Lecce risponde al 32’ con Berisha che quasi realizza, prima che Sottil porti i salentini in vantaggio al 38’, con un preciso destro in diagonale. Poco prima dell’intervallo, Stulic e Pierotti del Lecce vanno vicini al raddoppio, senza riuscirvi.Nella ripresa, il Parma cerca di reagire: al 29’ Cutrone spreca una buona occasione, mentre Pellegrino sfiora il pareggio al 35’. Nei minuti di recupero, Falcone si esibisce in un grande intervento su Del Prato, e Camarda del Lecce sfiora il gol della sicurezza.Con questo successo, il Lecce sale a 5 punti, in compagnia di Parma e Torino, in una classifica ancora corta e molto equilibrata. Una vittoria importante per i salentini, che sperano di dare continuità al risultato positivo nelle prossime giornate.