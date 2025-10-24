Bari: al via la stagione teatrale 2025/26 con “Occupato dai bambini!”
BARI - Con il progetto “Umano Collettivo / Arterie - Percorsi fra teatro e città”, prende forma la nuova stagione teatrale 2025/26 del Comune di Bari, promossa dall’assessorato alle Culture in collaborazione con Puglia Culture.
Tra le novità, la rassegna gratuita “Occupato dai bambini!” trasformerà Piazza Umberto in un palcoscenico a cielo aperto, portando il teatro nei luoghi della vita quotidiana e promuovendo nuove relazioni e immaginari collettivi.
L’inaugurazione è domenica 26 ottobre alle ore 11.30 con lo spettacolo Hansel e Gretel del Granteatrino, una trasposizione teatrale della celebre fiaba dei fratelli Grimm. Lo spettacolo unisce burattini, atmosfere magiche e il segno distintivo dell’illustratrice Nicoletta Costa, affrontando temi simbolici come la paura dell’abbandono e della solitudine, trasformandoli in un’esperienza educativa e divertente per i più piccoli.
Gli appuntamenti successivi della rassegna saranno:
- 9 novembre: PulcinellaMoltoMosso di Enrico Francone e Ivan Dell’Edera
- 23 novembre: Eccolo! di Marianna Di Muro
- 30 novembre: Criminal Clown a cura di Un Clown per Amico
Con questi eventi, Piazza Umberto diventa non solo uno spazio fisico ma un luogo relazionale, dove la cultura diventa esperienza condivisa, cura quotidiana e possibilità di futuro.
Tags: Bari Cultura e Spettacoli Eventi Teatro