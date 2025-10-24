Bari: al via la stagione teatrale 2025/26 con “Occupato dai bambini!”

BARI - Con il progetto, prende forma la nuovadel Comune di Bari, promossa dall’in collaborazione con

Tra le novità, la rassegna gratuita “Occupato dai bambini!” trasformerà Piazza Umberto in un palcoscenico a cielo aperto, portando il teatro nei luoghi della vita quotidiana e promuovendo nuove relazioni e immaginari collettivi.

L’inaugurazione è domenica 26 ottobre alle ore 11.30 con lo spettacolo Hansel e Gretel del Granteatrino, una trasposizione teatrale della celebre fiaba dei fratelli Grimm. Lo spettacolo unisce burattini, atmosfere magiche e il segno distintivo dell’illustratrice Nicoletta Costa, affrontando temi simbolici come la paura dell’abbandono e della solitudine, trasformandoli in un’esperienza educativa e divertente per i più piccoli.

Gli appuntamenti successivi della rassegna saranno:

9 novembre: PulcinellaMoltoMosso di Enrico Francone e Ivan Dell’Edera

23 novembre: Eccolo! di Marianna Di Muro

30 novembre: Criminal Clown a cura di Un Clown per Amico





Con questi eventi, Piazza Umberto diventa non solo uno spazio fisico ma un luogo relazionale, dove la cultura diventa esperienza condivisa, cura quotidiana e possibilità di futuro.