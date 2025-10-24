SOVRA Naturale arriva a Bari: tre giorni dedicati al vino naturale, tra degustazioni, workshop e cultura

BARI - Dal, Bari ospita la terza edizione di, la fiera dedicata al vino naturale che uniscenel cuore della città. L’evento, in collaborazione con, trasformeràin un grande laboratorio del gusto e della sostenibilità.

Oltre 50 produttori italiani ed europei saranno presenti per far conoscere vini artigianali e processi produttivi etici. Tra le cantine in evidenza: Foradori dal Trentino, Radikon dal Collio friulano, Dettori dalla Sardegna e il francese Pierre Frick, pioniere del vino biodinamico senza solfiti aggiunti.

La fiera si svolge con il patrocinio del Comune di Bari e dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, grazie al contributo del Consiglio Regionale della Puglia, mentre AMICAR è main sponsor.

Il programma prevede un fitto calendario di eventi: talk, workshop, mostre e documentari esploreranno i temi del vino naturale, della sostenibilità e del legame con il territorio.

Apertura sabato 25 ottobre alle 18:00 a Spazio Murat con una festa inaugurale tra degustazioni e musica elettronica di Bravissimi Ragazzi, Enrica Di Donna, collettivo From Disco to Disco e Valentina Tarantino. In Piazza del Ferrarese spazio al cibo con Gallo Matto e Drogheria Popolare. Alle 19:00, all’ex Mercato del Pesce, il fotografo Mirko Ostuni presenterà la mostra Memorie, dieci scatti dedicati all’autenticità e alla sperimentazione sensoriale.

Nei tre giorni dell’evento, sarà proiettato il documentario di Giovanni Chimienti, Il tesoro nascosto delle isole Tremiti, prodotto da National Geographic, con dieci cuffie audio disponibili per una fruizione immersiva. L’area ospiterà anche mercatini artigianali curati da Serena Sisto.

Domenica 26 ottobre, dalle 11 alle 19 a Spazio Murat, si terrà il Salone dei vini naturali e della gastronomia, con degustazioni libere dei produttori presenti. Alle 10, all’ex Mercato del Pesce, talk con Valentina Palange, autrice de Il caffè in Italia fa schifo, e a seguire Brunch D’Autore su prenotazione. Alle 18:30, incontro con Francesco Sottile per la presentazione del libro Dalla parte della natura edito da Slowfood, ingresso libero.

Lunedì 27 ottobre, secondo e ultimo giorno del Salone, proseguiranno le degustazioni e gli stand artigianali. Alle 18, nuovo talk a ingresso libero con Giovanni Chimienti, moderato da Mauro Niso dell’Università di Bari, sulla tutela dei fondali marini e presentazione ufficiale del documentario sulle Tremiti.

I biglietti per degustazioni e Salone dei vini sono disponibili sul sito ufficiale www.sovranaturale.it, con costi variabili da 20 a 30 euro, a seconda delle attività selezionate.