Bari, avviati i lavori di riqualificazione di via Manzoni: pedonalizzazione e viale alberato nel quartiere Libertà

BARI – È stato consegnato questa mattina il cantiere per la riqualificazione di via Manzoni, storica strada dello shopping del quartiere Libertà. Il tratto compreso tra corso Italia e via Crisanzio è stato chiuso al traffico e sono stati avviati i lavori che trasformeranno la via carrabile in un viale pedonale e alberato, con spazi più verdi e sostenibili.

L’intervento, finanziato con fondi PNRR per circa 6,8 milioni di euro, prevede il restyling dell’intera strada (750 metri) e delle intersezioni, il recupero delle basole storiche, la realizzazione di percorsi pedonali accessibili, due filari di alberi e arredi urbani. Quattro isolati centrali saranno pedonali e lastricati con basole nuove di pietra lavica e calcarea, con disegni architettonici ispirati alle trame tessili storiche.

I lavori procederanno per fasi, per ridurre l’impatto su traffico, residenti e attività commerciali. Saranno garantiti accessi alle abitazioni e ai negozi tramite passerelle e pannelli informativi. Sono previsti impianti di irrigazione, illuminazione potenziata, videosorveglianza e diffusione sonora.

Gli assessori Domenico Scaramuzzi e Pietro Petruzzelli hanno sottolineato l’importanza dell’intervento non solo come riqualificazione fisica, ma anche come rilancio sociale ed economico della zona, con l’obiettivo di riportare vitalità e attrattività alla storica via dello shopping del Libertà.

I lavori, iniziati oggi, si concluderanno entro giugno 2026.