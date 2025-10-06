San Cesario di Lecce, alla Distilleria 'Scarti' lo spettacolo che valorizza le diversità



L’appuntamento apre la programmazione autunnale di Teatri a Sud di Astràgali Teatro, previsto anche l’incontro pubblico "Punti di vista. Storie e visioni di un teatro condiviso". 9- 10 ottobre 2025 Distilleria De Giorgi, Via Vittorio Emanuele III, 86, San Cesario di Lecce Centro Diurno "Nuova Villa Margherita", Via Francescani, 4, San Cesario di Lecce





SAN CESARIO DI LECCE (LE) - Astràgali Teatro apre la programmazione autunnale della sua rassegna Teatri a Sud con due giornate dedicate alla disabilità e all’inclusione, ospitando una tappa del progetto "Scarti. Valorizzare le diversità". Giovedì 9 e venerdì 10 ottobre, alle 20, negli spazi della Distilleria di San Cesario di Lecce viene presentato al pubblico lo spettacolo "Scarti" della Compagnia NèonTeatro con la regia di Monica Felloni e la drammaturgia poetica di Piero Ristagno; in scena Danilo Ferrari, Angela Longo, Stefania Licciardello, Enzo Malerba, Gaia Santuccio, Francesca Sciatà, Maria Stella Acolla (traduttrice di Danilo Ferrari).





"Scarti. Valorizzare le diversità" è un progetto dell’Associazione Culturale Cittadina Universitaria Aenigma, in partenariato con NèonTeatro e Astràgali Teatro, e sostenuto dal Ministero della Cultura, che mira a favorire l’accesso alle professioni dello spettacolo dal vivo da parte di artiste e artisti con disabilità, valorizzando i talenti e il contributo creativo e interpretativo come fattore di diversità, innovazione e crescita sociale e culturale e promuovendo una nuova sensibilità per il diritto di cittadinanza artistica e professionale in una società più inclusiva.





Lo spettacolo "Scarti" trae ispirazione dal libro "Punto di vista" di Danilo Ferrari, affetto da tetraparesi spastico-distonica, e coinvolge giovani attori tra cui quattro con disabilità, nella parte ideativa, autoriale e interpretativa. Per una maggiore fruibilità sono messi a disposizione strumenti di accessibilità come audiodescrizione per ipovedenti, traduzione LIS per sordi e accesso architettonico facilitato. Danilo Ferrari, autore, giornalista, attore, nato con tetraparesi spastico-distonica e con assenza di linguaggio, per anossìa, sarebbe stato da "scartare" e invece diventa simbolo di vitalità creativa. Il titolo dello spettacolo racchiude una molteplicità di snodi narrativi e interpretativi che alimentano il lavoro laboratoriale dei giovani attori per approdare, infine, a una compiutezza di senso e originale messa in scena. "Scarti" è una proposta di creazione artistica per un'opera prismatica nella quale parole, danza, musica, video, pittura si fondono in un dialogo poetico che ridesti la materia delle cose e delle relazioni a nuova vita.





Nel pomeriggio del 10 ottobre, alle 15, nel Centro Diurno "Nuova Villa Margherita" di San Cesario di Lecce, è previsto anche l’incontro pubblico "Punti di vista. Storie e visioni di un teatro condiviso", che si apre con i saluti istituzionali di Elisa Rizzello, Assessore alle politiche sociali, dell'inclusione e per la disabilità del Comune di San Cesario di Lecce, Maria Serena Pedone, Presidente della Società Cooperativa Sociale "Nuova Villa Margherita" e Diego Rollo, Coordinatore del Centro Diurno Socio Sanitario "Nuova Villa Margherita". Intervengono sui temi dell’inclusione e della disabilità nell’ambito teatrale e professionale, portando la propria esperienza come esempio, Piero Ristagno, direttore artistico NèonTeatro, Monica Felloni, regista dello spettacolo "Scarti", Danilo Ferrari attore e scrittore, e Maria Stella Accolla, traduttrice di Danilo Ferrari.





La rassegna Teatri a Sud prosegue fino a dicembre con il cartellone di "Per un teatro delle ragazze e dei ragazzi", dedicato al pubblico più giovane, che prevede "Il Giudizio. Spettacolo di ombre in cui gli animali processano gli uomini", con Onur Uysal e Matteo Mele, "Hansel e Gretel" della Compagnia Molino d’Arte di Altamura, "Le avventure di Giovannino" della compagnia Porta Cenere di Cosenza, "I musicanti. Quattro amici in viaggio" di Teatro Le Giravolte di Aradeo. A questi si aggiungono l’incontro pubblico "L’attualità del pensiero di don Milani tra memoria e futuro", gli spettacoli "I Care. Lettera a una professoressa" di Chille de la Balanza, "Son io cosa vostra? Maschere, musica e …donne: Goldoni oggi" di Compagnia Hellequin, "Pierre e Jean" di Compagnia Diaghilev e i momenti di danza "Meeting Point. Matria: rivoluzioni silenziose" e "Deviazione della rondine: Monologo danzato" di Fabrizio Varriale.





La rassegna Teatri a Sud, è curata da Astràgali Teatro con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Puglia e con la collaborazione del Comune di San Cesario di Lecce.



