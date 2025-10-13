Bari e Noicattaro, 8 arresti per droga ed estorsione di stampo mafioso

BARI - I Carabinieri del Comando Provinciale di Bari, con il supporto dei militari di Lecce e del Nucleo Cinofili di Modugno, hanno eseguito misure cautelari nei confronti di 8 persone, ritenute responsabili di spaccio di droga e estorsioni aggravate dal metodo mafioso. L’operazione è stata disposta dal Gip del Tribunale di Bari su richiesta della Procura.

Secondo le indagini, condotte tra il 2023 e il 2024 dalla Compagnia di Modugno nell’ambito dell’operazione denominata “Tomato e Pea”, il gruppo gestiva la distribuzione di sostanze stupefacenti e imponeva estorsioni ai commercianti di Noicattaro, richiedendo contributi di 500 euro per il sostentamento di un noto clan locale. La droga, proveniente da Noicattaro, veniva ceduta anche a pusher impiegati in aziende locali.

Durante l’attività investigativa sono già stati arrestati due spacciatori e sequestrati circa 1 kg di droga. Nell’operazione odierna, uno degli indagati è stato arrestato in flagranza con 50 gr di cocaina, 35 gr di hashish, quasi 1 gr di concentrato di cannabis, 9.500 euro in contanti e materiale per il confezionamento.

Cinque degli indagati sono finiti in carcere, mentre per gli altri tre sono stati disposti gli arresti domiciliari. Le indagini preliminari proseguono, con interrogatori di garanzia e confronto con la difesa, in attesa del processo che accerterà eventuali responsabilità.