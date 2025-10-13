Lecce, ancora aperte le iscrizioni alla Scuola degli Attori di Astràgali Teatro



È ancora possibile partecipare al ciclo di tre giorni di alta formazione diretti da Fabio Tolledi. Dal 16 al 18 ottobre 2025 Astràgali Teatro, Via Giuseppe Candido, 23, Lecce





LECCE - Sono ancora aperte le iscrizioni alla Scuola degli Attori, curato da Astràgali Teatro, su iniziativa dell’International Theatre Institute – ITI UNESCO. Il workshop intensivo si tiene della dal 16 al 18 ottobre 2025, presso la sede della compagnia teatrale, in via Giuseppe Candido, 23 a Lecce. Un nuovo ciclo di tre incontri in programma, condotti da Fabio Tolledi, regista, direttore artistico di Astràgali Teatro, Presidente del Centro Italiano dell’International Theatre Institute – ITI UNESCO.





Il percorso è destinato a chiunque voglia avvicinarsi o perfezionarsi all’ambito teatrale e si sviluppa attraverso tecniche individuali e collettive riguardanti il movimento, la vocalità, il canto, l'interpretazione di un testo e la sua "messa in azione", necessarie per far emergere le peculiarità di ciascuno all’interno del gruppo. Attraverso il training fisico, il partecipante apprende come stare sulla scena, concentrandosi su gesti, presenza, sguardo e voce, con la possibilità di ascoltare e comprendere il senso del "fare teatro", e stimolando la creatività e la memoria personale.





La compagnia Astràgali Teatro nasce nel 1981 a Lecce per fare teatro, formare attori e dare vita ad uno spazio di circolazione dei discorsi e delle pratiche. Riconosciuta dal 1985 dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali come compagnia teatrale d’innovazione, dal 2012 è sede del Centro Italiano dell’International Theatre Institute dell’Unesco. Ha realizzato progetti artistici, spettacoli, percorsi formativi, attività in circa 40 paesi in tutto il mondo. Nel corso di questi anni numerosi spettacoli hanno trovato casa in molti luoghi di grande interesse culturale in Italia e all’estero, anche in siti patrimonio dell’umanità dell’Unesco.





La Scuola degli Attori è organizzata e realizzata da Astràgali Teatro con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Puglia e in collaborazione con il Centro italiano dell’International Theatre Institute – Unesco.



