Bari, il Comitato Santa Rita chiede un albero di Natale per il quartiere San Paolo

💫 L’appello alla comunità

Il Comitato Santa Rita è da anni impegnato nel quartiere con numerose iniziative, tra cui la Festa di Santa Rita, la fiaccolata per le vittime della strada e le celebrazioni natalizie ed epifaniche.

Michele Genchi rivolge un invito a istituzioni, imprese e cittadini affinché contribuiscano a rendere possibile l’installazione dell’albero di Natale: un gesto semplice ma dal forte valore simbolico, che rappresenti speranza, unità e gioia per tutta la comunità.

Chi desidera sostenere l’iniziativa può contattare il Comitato Santa Rita – Quartiere San Paolo Bari attraverso la pagina Facebook ufficiale o effettuare una donazione:

IBAN: IT47V0760104000001070912660

Causale: Donazione per le iniziative natalizie del Comitato Santa Rita