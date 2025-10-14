Bari, il Comitato Santa Rita chiede un albero di Natale per il quartiere San Paolo
BARI – Il Comitato Santa Rita lancia un appello per installare un albero di Natale presso il giardino dedicato alla Santa, in via Giovanni Candura, angolo Pacifico Mazzoni, nel quartiere San Paolo di Bari. Mancano i fondi necessari, ma il Comitato spera nel sostegno di un benefattore, come già avvenuto in passato, per regalare alla comunità un simbolo natalizio che porti gioia a grandi e piccoli. Lo scorso anno l’albero era stato donato dai Fratelli Caccavale – Impresa edile residenziale di Bari.
“Confidiamo nella generosità di qualcuno che possa regalare un albero di Natale al Giardino di Santa Rita”,
afferma Michele Genchi, responsabile del Comitato.
Il giardino dedicato a Santa Rita è un punto di riferimento per la comunità, un luogo di preghiera e di incontro visitato da molte famiglie, anche da fuori quartiere, che vi si recano per momenti di pace e devozione.
🎄 Eventi natalizi del Comitato Santa Rita
Con i fondi raccolti attraverso la vendita dei calendari di Santa Rita 2026, il Comitato sta organizzando diversi appuntamenti per il periodo natalizio:Dicembre 2025 – Visita al Villaggio Berukhà di Bari, centro che accoglie ragazzi speciali, per portare loro doni natalizi e momenti di festa.
Venerdì 19 dicembre 2025 – Festa del Santo Natale presso il Giardino di Santa Rita, con momenti di preghiera, musica e l’arrivo spettacolare di Babbo Natale, che scenderà in corda dal palazzo con il murale dedicato alla Santa.
Sabato 3 gennaio 2026 – Festa dell’Epifania, sempre nel Giardino di Santa Rita, con un incontro comunitario per concludere insieme le festività.
💫 L’appello alla comunità
Il Comitato Santa Rita è da anni impegnato nel quartiere con numerose iniziative, tra cui la Festa di Santa Rita, la fiaccolata per le vittime della strada e le celebrazioni natalizie ed epifaniche.
Michele Genchi rivolge un invito a istituzioni, imprese e cittadini affinché contribuiscano a rendere possibile l’installazione dell’albero di Natale: un gesto semplice ma dal forte valore simbolico, che rappresenti speranza, unità e gioia per tutta la comunità.
Chi desidera sostenere l’iniziativa può contattare il Comitato Santa Rita – Quartiere San Paolo Bari attraverso la pagina Facebook ufficiale o effettuare una donazione:
IBAN: IT47V0760104000001070912660
Causale: Donazione per le iniziative natalizie del Comitato Santa Rita
“Grazie al vostro contributo – conclude Genchi – potremo rendere il Natale ancora più bello e continuare a organizzare eventi che uniscano la comunità, anche oltre il nostro quartiere.”