Putignano Ascolta: il questionario che dà voce a cittadine e cittadini

BARI - Lalancia “PUTIGNANO ASCOLTA”, un questionario rivolto a tutta la cittadinanza per raccogliere opinioni, esperienze e proposte sui temi dell’uguaglianza, dell’inclusione e delle pari opportunità.

Sin dal suo insediamento, la Commissione ha espresso la volontà di promuovere azioni concrete per favorire cambiamenti positivi nella vita quotidiana delle persone, contrastando ogni forma di discriminazione e valorizzando le differenze come risorsa per la comunità.

Un’indagine per costruire insieme l’Agenda Locale di Genere

Per poter operare in modo efficace, la Commissione ha deciso di avviare una fase esplorativa che permetta di individuare le criticità e le difficoltà che cittadine e cittadini vivono ogni giorno. Da questa esigenza nasce l’idea di un questionario di 12 semplici domande, attraverso le quali ognuno potrà esprimere la propria opinione e contribuire a individuare le priorità di intervento.

I risultati di PUTIGNANO ASCOLTA saranno la base per la redazione dell’Agenda Locale di Genere, uno strumento di programmazione ispirato all’esperienza della Regione Puglia, che dal 2020 promuove la propria Agenda di Genere come piano strategico per ridurre le disuguaglianze, sostenere l’autodeterminazione delle donne e favorire una cultura del rispetto e dell’equità.

L’Agenda Locale di Genere di Putignano, in particolare, intende diventare un piano di azione condiviso, capace di orientare le politiche comunali in modo trasversale, promuovendo una cittadinanza attiva e consapevole.

Dove e quando partecipare

Il questionario sarà disponibile da metà ottobre in formato digitale e cartaceo. Sarà possibile compilarlo:

durante gli eventi del Festival della Felicità e dell’Infanzia , organizzati dal Comune di Putignano;

presso i banchetti informativi allestiti nei luoghi più frequentati della città.

La raccolta delle risposte si concluderà a fine novembre. Successivamente, i dati saranno elaborati dalla Commissione Pari Opportunità insieme all’Assessorato ai Servizi Sociali, che realizzeranno un documento di sintesi contenente analisi, bisogni e proposte operative, punto di partenza per definire le azioni prioritarie dell’Agenda Locale di Genere.

Un invito alla partecipazione

L’Amministrazione comunale e la Commissione rivolgono un appello a tutta la cittadinanza affinché partecipi numerosa all’iniziativa: