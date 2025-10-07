Bari, il Comitato Santa Rita lancia l’appello: un albero di Natale per il quartiere San Paolo

BARI - Il Comitato Santa Rita chiede la collaborazione della comunità e di eventuali benefattori per installare un albero di Natale nel giardino dedicato alla Santa, situato in via Giovanni Candura, angolo Pacifico Mazzoni, nel quartiere San Paolo di Bari. Lo scorso anno l’albero era stato donato dai Fratelli Caccavale, “Impresa Edile Residenziale – Bari”.

“Confidiamo nella generosità di qualcuno che possa regalare un albero di Natale al Giardino di Santa Rita,” afferma Michele Genchi, responsabile del Comitato. Il giardino è un luogo di preghiera e aggregazione, frequentato da numerose famiglie del quartiere e della città.

Eventi natalizi organizzati dal Comitato

- Dicembre 2025 – Visita al Villaggio Berukhà di Bari, con doni natalizi ai ragazzi speciali.- Venerdì 19 dicembre 2025 – Festa del Santo Natale al Giardino di Santa Rita, con Babbo Natale che scenderà dal palazzo del Murales di Santa Rita e tanta musica.- Sabato 3 gennaio 2026 – Festa dell’Epifania al Giardino di Santa Rita, per concludere le festività insieme alla comunità.

Questi eventi mirano a rafforzare il legame tra i residenti, offrendo momenti di condivisione e gioia.

Appello alla comunità e alle istituzioni

Il Comitato Santa Rita, da sempre attivo nel quartiere con iniziative come la Festa di Santa Rita, la fiaccolata in memoria delle vittime della strada e altre celebrazioni, invita istituzioni e cittadini a contribuire per rendere le festività più luminose e allegre, soprattutto per i più piccoli.

Chi volesse sostenere l’iniziativa può fare una donazione al Comitato Santa Rita:

Comitato Santa Rita – Quartiere San Paolo, Bari

IBAN: IT47V0760104000001070912660

Per aggiornamenti e contatti: pagina Facebook Comitato Santa Rita (Q.re San Paolo – Bari).

❤️ Dona e aiuta a rendere questo Natale speciale per il quartiere San Paolo!