NAS Carabinieri Bari: sequestrati 800 kg di materie prime per integratori e alimenti proteici non conformi

BARI – Nell’ambito di un’operazione mirata alla tutela della sicurezza alimentare, i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) di Bari hanno effettuato un controllo igienico-sanitario presso uno stabilimento della provincia di Barletta-Andria-Trani specializzato nella produzione di integratori e alimenti ad alto contenuto proteico.

Durante la verifica, i militari hanno sottoposto a sequestro amministrativo – ai fini della confisca – circa 800 chilogrammi di materie prime, tra cui polveri, creme e aromi, risultate prive delle indicazioni necessarie per la tracciabilità alimentare, oltre che scadute o con termine minimo di conservazione superato.

A seguito delle irregolarità riscontrate, sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di circa 3.500 euro e il titolare dell’azienda è stato segnalato alle autorità sanitarie e amministrative competenti.

Secondo quanto accertato dai Carabinieri del NAS, se le materie prime fossero state immesse sul mercato, avrebbero potuto fruttare un guadagno di circa 10.000 euro, ma avrebbero rappresentato un serio rischio per la salute pubblica.

L’operazione rientra in una più ampia attività di controllo del NAS di Bari, finalizzata a garantire la conformità e la sicurezza dei prodotti destinati all’alimentazione, con particolare attenzione al settore degli integratori e degli alimenti ad alto contenuto proteico, sempre più diffusi tra i consumatori.