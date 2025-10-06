Bari, in gara una concessione demaniale sul lungomare tra Palese e Santo Spirito

BARI – È in pubblicazione sull’Albo pretorio la determina che avvia la procedura di gara per il rilascio di una concessione demaniale marittima a finalità turistico-ricreativa sul lungomare tra Palese e Santo Spirito. La concessione avrà durata biennale, eventualmente prorogabile fino a 5 anni, e riguarda un’area di circa 652 metri quadri destinata a somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio, con funzioni complementari per svago e tempo libero.

Il concessionario dovrà realizzare manufatti facilmente rimovibili, curare la manutenzione e la pulizia dell’area, garantire l’accessibilità alle persone con disabilità e rispettare le norme ambientali. L’assegnazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutando elementi quali sostenibilità ambientale, arredi, bioarchitettura, fonti rinnovabili e minimizzazione dell’impatto visivo.

Secondo l’assessore allo Sviluppo locale Pietro Petruzzelli, la procedura fa parte di una strategia più ampia per rigenerare il litorale cittadino e valorizzare le attività turistiche e ricreative lungo la costa barese.