"Operazione Felicità": l'evento di sensibilizzazione dedicato al diritto alla felicità delle persone con disabilità

BARI - Nella mattinata di sabato 4 ottobre, ha avuto luogo - presso l'Autodromo del Levante di Binetto - la seconda edizione di "Operazione Felicità", un evento dedicato alle persone con disabilità e alle loro famiglie.L'appuntamento - che ha registrato una grande ed entusiasmante partecipazione - è stato organizzato dall'Automobile Club Bari-Bat, in collaborazione con l'Associazione di Promozione Sociale a supporto di famiglie con disabilità, "Il Mito di Efesto", con la partecipazione della Questura di Bari e con i patrocini del Garante Regionale dei Diritti delle Persone con Disabilità della Puglia, del Comune di Binetto, del Museo dello Sport - Bari e del Club Alfisti in Pattuglia Onlus."Il diritto alla felicità è di tutti e non vi sono differenze che ci differenziano" ha dichiarato il Garante Regionale dei Diritti delle Persone con Disabilità, dott. Antonio Giampietro, durante l'intervista rilasciata a Luca Loiacono, speaker di un evento carico di valori che ha visto, altresì, la partecipazione del "Museo dello Sport - Bari", presieduto da Pierfrancesco Romanelli.L'importanza dell'attenzione rivolta ai più fragili e a tutti coloro che necessitano di un occhio di riguardo è stata ribadita dall'avv. Francesco Ranieri, presidente ACI.Protagonista indiscussa è stata la Polizia di Stato, forza attiva non solo in termini di prevenzione del crimine ma costantemente vicina alle necessità dei cittadini e, in particolar modo, dei più fragili: per l'occasione sono stati allestiti stand informativi dei vari corpi della Polizia di Stato, illustranti e le modalità di svolgimento dell'arduo lavoro degli uomini e dalle donne in Divisa. Rappresentative del ricordo e dell'evoluzione scandita dal tempo, sono state le auto del Club Alfisti in Pattuglia Onlus che, sfilando sul circuito, hanno rievocato la storia delle Forze dell'Ordine della Polizia di Stato.A rallegrare l'attesa, nel tempo intercorrente tra la registrazione e il giro in circuito, sono stati gli animatori delle associazione di clowterapia "Sorrisi nel cuore OdV" e "Supereroi Aps", veri e propri donatori di sorrisi per circa duecento piccoli partecipanti speciali.Guidate da personale altamente esperto e qualificato, accanto alle auto della Polizia di Stato, hanno sfilato tredici supercar Porsche (GT3 RS, 911 Carrera GTS, Cayman 718, Gt3 Touring, Cayman, 992.2GT3, Porsche 997 S, 911-996, Porsche Cayman GT4, Porsche 718 Boxster T, Porsche 911 GT3, Porsche GT3 RS, 992 GT3) e dieci Ferrari (Ferrari Sf90, Ferrari Gtc Lusso 12 cilindri, Ferrari 430 Cabrio, Ferrari Mondial Cabrio, Ferrari 296, Ferrari 456, due Ferrari 599, Ferrari 348 e Ferrari Gtc4 Lusso 8 cilindri).