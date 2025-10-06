"Operazione Felicità": l'evento di sensibilizzazione dedicato al diritto alla felicità delle persone con disabilità
L'appuntamento - che ha registrato una grande ed entusiasmante partecipazione - è stato organizzato dall'Automobile Club Bari-Bat, in collaborazione con l'Associazione di Promozione Sociale a supporto di famiglie con disabilità, "Il Mito di Efesto", con la partecipazione della Questura di Bari e con i patrocini del Garante Regionale dei Diritti delle Persone con Disabilità della Puglia, del Comune di Binetto, del Museo dello Sport - Bari e del Club Alfisti in Pattuglia Onlus.
"Il diritto alla felicità è di tutti e non vi sono differenze che ci differenziano" ha dichiarato il Garante Regionale dei Diritti delle Persone con Disabilità, dott. Antonio Giampietro, durante l'intervista rilasciata a Luca Loiacono, speaker di un evento carico di valori che ha visto, altresì, la partecipazione del "Museo dello Sport - Bari", presieduto da Pierfrancesco Romanelli.
L'importanza dell'attenzione rivolta ai più fragili e a tutti coloro che necessitano di un occhio di riguardo è stata ribadita dall'avv. Francesco Ranieri, presidente ACI.
A rallegrare l'attesa, nel tempo intercorrente tra la registrazione e il giro in circuito, sono stati gli animatori delle associazione di clowterapia "Sorrisi nel cuore OdV" e "Supereroi Aps", veri e propri donatori di sorrisi per circa duecento piccoli partecipanti speciali.
Guidate da personale altamente esperto e qualificato, accanto alle auto della Polizia di Stato, hanno sfilato tredici supercar Porsche (GT3 RS, 911 Carrera GTS, Cayman 718, Gt3 Touring, Cayman, 992.2GT3, Porsche 997 S, 911-996, Porsche Cayman GT4, Porsche 718 Boxster T, Porsche 911 GT3, Porsche GT3 RS, 992 GT3) e dieci Ferrari (Ferrari Sf90, Ferrari Gtc Lusso 12 cilindri, Ferrari 430 Cabrio, Ferrari Mondial Cabrio, Ferrari 296, Ferrari 456, due Ferrari 599, Ferrari 348 e Ferrari Gtc4 Lusso 8 cilindri).
