Bari, intensificati controlli: 8 Daspo urbani notificati dalla Polizia di Stato
BARI - Negli ultimi giorni, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio nelle principali piazze e nelle zone di maggiore aggregazione, la Polizia di Stato ha emesso 8 Daspo urbani (Divieto di Accesso alle aree urbane).
Il Questore di Bari ha disposto 3 provvedimenti nei confronti di cittadini extracomunitari sorpresi a svolgere abusivamente l’attività di parcheggiatore davanti al Molo San Nicola. Un altro Daspo è stato notificato a un cittadino straniero colto in flagranza di spaccio in piazza Cesare Battisti, vicino all’Università, mentre un secondo riguarda un cittadino straniero responsabile di lesioni ai danni di un avventore di un bar nei pressi della stazione ferroviaria “Bari Nord”.
In provincia, a Gioia del Colle, tre Daspo urbani sono stati adottati nei confronti di cittadini stranieri che avevano aggredito un avventore di un bar per futili motivi.
L’attività della Polizia di Stato si inserisce nel più ampio piano del Questore di Bari volto a garantire sicurezza, rispetto delle regole, decoro urbano e vivibilità degli spazi pubblici.