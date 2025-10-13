Bari, partito il cantiere della Linea Verde del BRT con il capolinea di via di Maratona

BARI - È partito questa mattina il cantiere per la realizzazione dellanell’ambito del progetto, finanziato dall’Unione Europea tramite fondi, per un importo complessivo di 159.171.170 euro.

I lavori iniziano in via di Maratona, tra via Verdi e l’accesso allo Stadio della Vittoria, dove sorgerà il capolinea per la Linea Verde e la Linea Blu, uno dei principali nodi di scambio intermodale. La prima fase prevede la demolizione e il rifacimento dei marciapiedi, la creazione delle sezioni di ingresso e uscita dei bus, la sostituzione della pavimentazione e delle alberature.

Il capolinea sarà attrezzato per quattro vetture BRT, un edificio di servizio per autisti e parcheggi per auto e mezzi di emergenza, con dodici stalli dotati di ricarica plug-in. L’uscita avverrà lungo via di Maratona in direzione sud.

La Linea Verde, lunga circa 10 km con 72 incroci e 35 fermate, attraversa il cuore della città collegando il Campus Universitario, i parcheggi di scambio di Parco Due Giugno e Vittorio Veneto, e terminando al capolinea di via di Maratona. Durante le ore di punta sarà attiva anche una linea Verde di Rinforzo su un tratto parziale.

La cantierizzazione avverrà attraverso 17 macrocantieri suddivisi in microcantieri di circa 200 metri, per ridurre al minimo le interferenze con la viabilità. Tutti i marciapiedi adiacenti saranno dotati di parapetti per la sicurezza di pedoni e ciclisti, mentre le pavimentazioni saranno sottoposte a interventi di manutenzione straordinaria.