Bari, maxi sequestro della Dia: beni per 4 milioni a imprenditore vicino alla mafia
BARI - La Direzione Investigativa Antimafia ha eseguito su disposizione del gip del Tribunale di Bari un sequestro di beni del valore di circa 4 milioni di euro nei confronti di un imprenditore foggiano attivo nel settore dell’automotive, già coinvolto in numerosi procedimenti giudiziari e ritenuto contiguo alla criminalità organizzata foggiana e cerignolana, vicino al clan Moretti-Pellegrino-Lanza.
Le indagini hanno messo in luce ricchezze sproporzionate rispetto ai redditi dichiarati. Tra i beni sequestrati figurano un’azienda operante nel commercio di auto, 25 unità immobiliari e disponibilità finanziarie riconducibili all’imprenditore.
L’operazione rientra nelle attività della Dia finalizzate al contrasto della criminalità organizzata attraverso il recupero dei patrimoni illecitamente accumulati, al fine di colpire le basi economiche dei clan.
