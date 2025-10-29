Bari, nasce “DesTEENazione”: spazio multifunzionale per adolescenti

BARI – Il Comune di Bari ha presentato stamattina alla stampa il progetto, uno spazio multifunzionale dedicato agli adolescenti, finanziato dalnell’ambito del Programma Nazionale Inclusione e Lotta alla Povertà 2021-2027, con fondi FSE+ e FESR.

L’iniziativa mira a promuovere autonomia, partecipazione e inclusione sociale tra i giovani tra 11 e 21 anni, offrendo laboratori esperienziali, attività creative, orientamento e sostegno psicologico, con percorsi per sviluppare competenze personali, relazionali e digitali. Lo spazio sorgerà in via Carrante 13, su un’area di circa 300 mq, e sarà attivo per tre anni.

Durante la conferenza stampa, hanno partecipato l’assessora al Benessere sociale, il direttore dei Servizi alla Persona Giancarlo Partipilo, la presidente del Municipio II, dirigenti scolastici e tutor del progetto a livello nazionale. L’iniziativa coinvolgerà anche scuole, famiglie e cooperative del territorio, promuovendo il protagonismo attivo dei ragazzi e rafforzando la rete locale dei servizi per l’adolescenza.

“DesTEENazione rappresenta un passo concreto verso una città più inclusiva, dove i giovani possono esprimere i propri talenti e sviluppare competenze in un contesto educativo e partecipativo”, ha spiegato Partipilo.