🔴 Lecce, operaio muore folgorato in cantiere

LECCE – Tragedia in un cantiere di via Vecchia Frigole: un operaio di 67 anni, di origine albanese ma residente da anni nel Salento, ha perso la vita folgorato mentre lavorava alla costruzione di un muretto a secco.

Secondo le prime ricostruzioni, il braccio di una pompa avrebbe urtato i cavi dell’alta tensione, investendo l’uomo con una scarica elettrica. Nonostante i tentativi di rianimazione, ogni soccorso si è rivelato vano.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia e personale dello Spesal. La Procura di Lecce ha aperto un’inchiesta per chiarire le cause dell’incidente e verificare eventuali responsabilità.