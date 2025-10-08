Bari ospita la terza edizione dell’Aperitivo Sun Digital: cento minuti di formazione sul web marketing



La giornata si aprirà con un coffee break e proseguirà con interventi curati dai professionisti di Sundera, con spazi dedicati alle domande del pubblico e momenti di confronto tra i partecipanti. A conclusione, l’originale “Scarabeo”, una sfida a squadre ispirata al celebre gioco da tavolo, che consentirà di mettere alla prova la propria creatività e consolidare le nozioni apprese. Il team vincitore si aggiudicherà un buono da 1.000 euro da utilizzare per un progetto di comunicazione firmato Sundera Web & Strategies.

“L’Aperitivo Sun Digital nasce dall’idea di rendere la formazione un momento di crescita concreta, ma anche di relazione e divertimento – spiegano i professionisti di Sundera –. In un mercato in continua evoluzione, conoscere le regole del marketing e saperle applicare in modo strategico è una competenza indispensabile per ogni realtà che voglia restare competitiva”.



L’incontro si concluderà con un aperitivo di networking, occasione ideale per creare sinergie e contatti professionali. Tutti i partecipanti riceveranno inoltre un welcome kit con materiali e gadget utili per proseguire il proprio percorso formativo.



I biglietti sono disponibili al costo di 47 euro sul sito www.sundera.it o contattando il numero 080 698 0220.





Dopo il successo delle precedenti edizioni, torna nel capoluogo pugliese l’Aperitivo Sun Digital, il format ideato da Sundera Web & Strategies che trasforma la formazione in marketing digitale in un’esperienza dinamica e interattiva. L’appuntamento è per martedì 14 ottobre al Nicolaus Hotel, con inizio alle ore 15:00, e promette cento minuti di formazione concreta, momenti di networking e un finale all’insegna della creatività.Pensato per imprenditori, manager e professionisti, l’evento mira a fornire strumenti pratici per comunicare con efficacia nel mondo digitale, affrontando temi che spaziano dalle strategie di marketing tradizionale fino alle più recenti innovazioni nel web marketing. Il format, ormai riconoscibile per il suo approccio informale ma altamente formativo, unisce contenuti tecnici, confronto diretto e attività esperienziali.