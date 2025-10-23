Bari, partono i lavori per la nuova pista ciclabile su viale Europa

BARI – Sono iniziate le operazioni di cantierizzazione per la realizzazione del nuovo percorso ciclabile su viale Europa, che collegherà via Bruno Buozzi con il quartiere San Paolo e con la rete ciclabile già esistente a servizio dell’aeroporto.

La pista, lunga circa 5 chilometri, sarà bidirezionale, delimitata da cordolo e realizzata sul lato destro di viale Europa in direzione quartiere San Paolo. In alcuni tratti, il marciapiede esistente sarà ampliato per ospitare il percorso ciclabile.

Per consentire lo svolgimento dei lavori, è in vigore un’ordinanza del direttore della ripartizione IVOP che prevede fino al 31 gennaio 2026 il restringimento della corsia di viale Europa diretta verso il centro, nel tratto tra via Bruno Buozzi e strada Bitonto-Palese Aeroporto (SP156) viale Gabriele d’Annunzio, a circa 4 metri di larghezza. È previsto il divieto di fermata lungo entrambi i margini della carreggiata nei tratti interessati dai lavori. Il transito sarà a senso unico alternato quando il cantiere riduce la carreggiata sotto i 5,60 metri. Sono inoltre previsti divieti di transito sulle semicarreggiate impegnate dai lavori su strade a senso unico di marcia superiori a 6 metri, e su strade a senso unico con carreggiata uguale o inferiore a 6 metri quando completamente occupate dal cantiere.

L’intervento rientra in un più ampio progetto da 3.766.663 euro finanziato con fondi PNRR (Misura M2C2 - 4.1 “Rafforzamento della mobilità ciclistica e realizzazione di ciclovie urbane”), che prevede tre nuove ciclovie urbane per collegare i quartieri di Loseto, San Paolo e Carbonara alla rete ciclabile cittadina.

La pista ciclabile del San Paolo, del valore di 1.242.355 euro, sarà realizzata nell’ambito di un accordo quadro triennale affidato alla Costruzioni Generali Di Santo Srl, che prevede la progettazione definitiva ed esecutiva e l’esecuzione dei lavori di rafforzamento della mobilità ciclistica urbana.