Bari, presidio dei consiglieri comunali per la Global Sumud Flotilla: la vicesindaca Iacovone chiede protezione governativa

BARI – Consiglieri e consigliere delhanno organizzato un presidio permanente nellaa sostegno dell’equipaggio della, la missione umanitaria in rotta verso Gaza. L’iniziativa ha ricevuto il pieno supporto della, che ha auspicato che l’azione venga fatta propria da tutti i Comuni pugliesi e italiani.

«Questa missione umanitaria, dalla forte valenza politica, ha bisogno di tutta la nostra solidarietà e dell’attenzione massima del mondo. Accendendo le luci della sala consiliare accendiamo i riflettori sulle donne e gli uomini che, anche a rischio della loro vita, stanno portando alla popolazione di Gaza la loro solidarietà e beni di prima necessità», ha dichiarato Iacovone.

La vicesindaca ha inoltre confermato la volontà del Comune di partecipare con il gonfalone di Bari a tutte le manifestazioni in sostegno della Flotilla e per l’autodeterminazione del popolo palestinese. «Con questa iniziativa rinnoviamo la richiesta al Governo di riconoscere lo Stato di Palestina e di mettere in campo tutte le azioni necessarie per la protezione dell’equipaggio della Flotilla, a bordo della quale vi sono anche tre cittadini baresi», ha concluso.

L’iniziativa riflette la solidarietà istituzionale della città di Bari verso la missione umanitaria e il popolo palestinese, sottolineando la necessità di attenzione e protezione per chi opera in contesti di rischio.