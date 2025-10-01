Flotilla per Gaza: intercettazione israeliana, abbordaggio in corso
MEDITERRANEO ORIENTALE – Momenti di alta tensione per la Global Sumud Flotilla, la missione umanitaria in rotta verso Gaza. Gli attivisti comunicano che l’abbordaggio è iniziato, con l’intercettazione che ha coinvolto in particolare la nave Alma, ora isolata dal resto della flotta.
Alle 20.25 (19.25 ora italiana), secondo la delegazione italiana della Flotilla, è stato ricevuto l’alt dalle autorità israeliane alle imbarcazioni della missione.
Al momento, venti battelli si stanno avvicinando alle barche della Flotilla, mentre cinque gommoni si trovano davanti alla nave Sirius, uno dei natanti in testa alla flotta. Gli attivisti continuano a monitorare la situazione e a comunicare gli sviluppi in tempo reale.
La missione umanitaria resta sotto stretta osservazione internazionale, mentre si attendono aggiornamenti sulle operazioni di contatto e sull’esito dell’abbordaggio.