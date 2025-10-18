Bari, pronta la nuova area di accoglienza del Pronto Soccorso del Giovanni XXIII

BARI – Lunedì 20 ottobre verrà inaugurata ladell’ospedale Giovanni XXIII, completamente ridisegnata per migliorare la gestione delle urgenze pediatriche. Il progetto introduce un, basato sulla presa in carico globale del piccolo paziente e sulla sicurezza di bambini e famiglie.

La presentazione si terrà alle ore 10 presso il Pronto Soccorso in via Amendola. All’evento parteciperanno il direttore generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria, Antonio Sanguedolce, il direttore sanitario Danny Sivo, il direttore medico del presidio pediatrico Livio Melpignano, il sindaco di Bari Vito Leccese e il presidente della Regione Puglia.

La nuova area rappresenta un passo importante per garantire efficienza, sicurezza e comfort ai piccoli pazienti e alle loro famiglie, migliorando l’accoglienza e la qualità delle cure pediatriche nel pronto soccorso del Giovanni XXIII.