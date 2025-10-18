Bari, pronta la nuova area di accoglienza del Pronto Soccorso del Giovanni XXIII
BARI – Lunedì 20 ottobre verrà inaugurata la nuova area di accoglienza del Pronto Soccorso dell’ospedale Giovanni XXIII, completamente ridisegnata per migliorare la gestione delle urgenze pediatriche. Il progetto introduce un modello organizzativo innovativo, basato sulla presa in carico globale del piccolo paziente e sulla sicurezza di bambini e famiglie.
La presentazione si terrà alle ore 10 presso il Pronto Soccorso in via Amendola. All’evento parteciperanno il direttore generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria, Antonio Sanguedolce, il direttore sanitario Danny Sivo, il direttore medico del presidio pediatrico Livio Melpignano, il sindaco di Bari Vito Leccese e il presidente della Regione Puglia.
La nuova area rappresenta un passo importante per garantire efficienza, sicurezza e comfort ai piccoli pazienti e alle loro famiglie, migliorando l’accoglienza e la qualità delle cure pediatriche nel pronto soccorso del Giovanni XXIII.