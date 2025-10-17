Bari, riaperta la piscina da 25 metri dello Stadio del Nuoto

È stata riaperta e restituita alla città la piscina da 25 metri dello Stadio del Nuoto di Bari, chiusa circa due mesi fa per interventi di manutenzione straordinaria. La struttura è fruibile da circa una settimana.

A comunicarlo è il consigliere comunale delegato allo Sport, Lorenzo Leonetti, che ha sottolineato il rispetto dei tempi previsti dal cronoprogramma: “I lavori duravano due mesi e li abbiamo completati puntualmente, consegnando l’impianto lo scorso primo ottobre. Successivamente è stato pulito, riempito d’acqua e preparato per l’utilizzo dei cittadini”.

Leonetti ha aggiunto: “Si tratta di un impegno preso con Waterpolo Bari, gestori della struttura, che abbiamo mantenuto. Con loro stiamo studiando strategie per rendere questo luogo ancora più fruibile”.