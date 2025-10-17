Maltempo a Manfredonia: strade allagate e rami abbattuti, disagi alla viabilità

Un’ondata di maltempo ha colpito nelle ultime ore il territorio di Manfredonia, provocando allagamenti e la caduta di rami di alberi. La strada provinciale 58, che conduce a San Giovanni Rotondo, è stata in alcuni punti completamente bloccata da fiumi d’acqua e detriti.

I vigili del fuoco e i volontari della protezione civile sono intervenuti anche nella pineta di Siponto, dove un grosso ramo è caduto, e stanno operando per ripristinare la viabilità. Disagi e problemi alla circolazione si registrano in tutta la zona tra Manfredonia, Monte Sant’Angelo e San Giovanni Rotondo.