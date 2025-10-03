Bari scende in piazza per la Palestina: migliaia in corteo durante lo sciopero generale

BARI – Migliaia di persone hanno partecipato questa mattina al corteo organizzato a Bari nel giorno dello sciopero generale per lae in sostegno al popolo palestinese. La manifestazione è partita dal centralissimo, animata da studenti, cittadini e associazioni, molti dei quali hanno indossato lae sventolato bandiere della Palestina.

“Bari c’è, ancora una volta, e lo ha dimostrato in tutti questi mesi e lo fa anche oggi”, ha dichiarato il sindaco Vito Leccese, aggiungendo: “Anche oggi Bari si è mobilitata per essere accanto al popolo palestinese e chiedere a gran voce il cessate il fuoco, la pace e il riconoscimento dello Stato di Palestina”.

Tra i partecipanti anche l’eurodeputato e candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Puglia, Antonio Decaro, la segretaria generale della Cgil Puglia, Gigia Bucci, e una delegazione di consiglieri comunali, assessori e rappresentanti dei Municipi.

Il corteo, composto da circa quattromila persone, sta attraversando le vie del centro cittadino, passando da via Calefati, sede del Consolato di Israele. Tra gli slogan urlati dalla folla: “Palestina libera” e “Chi non salta è sionista”.

La manifestazione si inserisce nel contesto della mobilitazione nazionale, in cui lavoratori e cittadini hanno protestato contro il blocco della missione umanitaria Global Sumud Flotilla da parte delle autorità israeliane.