Maltempo in Puglia: ritrovato senza vita Oronzo Epifani, 63 anni, disperso a Ostuni

OSTUNI – Tragico epilogo per la vicenda di Oronzo Epifani, 63 anni, disperso da ieri sera a causa del maltempo nella località costiera di, a Ostuni. L’uomo era stato travolto dalle acque mentre si trovava a bordo della sua, mentre la moglie, che viaggiava su un’altra auto, era stata messa in salvo dai vigili del fuoco.

Le ricerche, condotte da vigili del fuoco, polizia locale, carabinieri e protezione civile, si sono concentrate lungo la costa, dove la forza dell’acqua aveva potuto trascinare l’uomo lontano rispetto al punto in cui era stata ritrovata l’auto. Questa mattina gli operatori hanno purtroppo recuperato il corpo di Epifani.

Il maltempo ha causato disagi anche sulla linea ferroviaria Ostuni-Brindisi, con treni bloccati per oltre due ore e mezza.

Le autorità locali invitano la popolazione a mantenersi lontana dalle zone a rischio allagamento e a seguire le indicazioni della protezione civile.